Marco Verratti : « Comment Gana Gueye a changé ma façon de jouer »

Mardi 17 Septembre 2019

Marco Verratti, invité à ce mardi soir, en conférence de presse, à la veille de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions, a évoqué le recrutement de Gana Guèye. Le milieu international italien a dit être plus libre depuis l’arrivée de l’international sénégalais au PSG.



« On avait vraiment besoin d’un joueur comme ça, qui travaille pour l’équipe qui est très disponible. Il connaissait déjà la Ligue 1, c’était très important. C’est un très bon joueur qui va nous aider. L’avoir à côté de moi, c’est un peu différent du coup », a affirmé l’Italien.



L’an dernier, il soutient devoir s’occuper un peu plus de l’équilibre d’équipe et de défendre plus. Présentement, il se sent un peu plus libre.



