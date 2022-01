Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mariage Omaro et Alima Tfm: Une histoire montée de toutes pièces pour le buzz Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

Omaro a défrayé la chronique ce week-end, avec une fausse annonce. Nos confrères de Diaspora 221 ont révélé son supposé mariage avec Alima de la Tfm.



Senego est en mesure de vous dire que cette histoire est montée de toutes pièces pour attirer les regards. A vrai dire, depuis un certain temps, Omaro est passé aux oubliettes. Les émissions de l’animateur vedette de la 2stv ne décollent plus.



Ainsi, il n’a trouvé d'autre moyen que d’inventer son mariage avec Alima de la Tfm pour le buzz. Selon une source digne de foi, Omaro a publié une photo montée avec Alima sur son statut Whatsapp, pour annoncer leur union. Mais, depuis lors, aucune photo, ni vidéo n’est publiée sur les réseaux sociaux.



Connaissant la présence des deux célébrités sur les réseaux sociaux, tout le monde attendait la publication de leur union.













Senego



Accueil Envoyer à un ami Partager