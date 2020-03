Mariage contre fin de l’action pénale : le frère de Dieyna dément “Il n’y a jamais eu une quelconque médiation entre Mamadou Diop et Dieyna Baldé comme cela a été relaté par certains médias depuis hier“, a confié Mamadou Baldé, le frère de Dieyna qui avait fait éclater l’affaire sur les réseaux sociaux, à seneweb. Ils “n’ont jamais proposé aux avocats de Mamadou Diop de reconnaître la grossesse de Dieyna ou de l’épouser pour retirer la plainte”. Mamadou ajoute que Dieyna Baldé, ses proches et ses avocats restent ”sur leur position. Nous irons au procès avec nos avocats. Une médiation ne nous a même pas effleuré l’esprit. Nous voulons que justice soit faite dans cette affaire”.





