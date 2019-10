Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mariage d'Eudoxie Yao et Grand P: L'Ivoirienne répond à ses détracteurs Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)| Depuis quelque temps, les fans de Grand P ne cessent d’émettre des doutes sur la sincérité d’Eudoxie Yao à vouloir vivre une relation amoureuse pouvant aboutir à un mariage avec la star Guinéenne. Plusieurs fans du chanteur guinéen s’accordent à dire que la célèbre Eudoxie joue avec Grand P qui serait aveuglé par l’amour. Pour ses détracteurs elle ne viserait que l’argent de Grand P.

Face à l’expansion de ces critiques dont l’ivoirienne aux rondeurs envoûtantes est victime, elle a tenu à répondre à ses détracteurs via son compte facebook. Eudoxie Yao dit ne pas comprendre pourquoi sa relation avec Grand P fait autant de bruits: «Il dit qu’il m’aime moi aussi je l’aime donc pourquoi tant de polémiques sur notre amour ? Ou bien vous pensez que c’est impossible lui et moi ?» demande l’ivoirienne à ses détracteurs.



Eudoxie Yao a réitéré son amour pour Grand P. Elle se dit d’ailleurs déterminée à vivre son amour avec le chanteur guinéen.



De son côté, Grand P n’a pas réagi à cette polémique qui prend de l’ampleur concernant la sincérité d’Eudoxie Yao dans cette prétendue relation amoureuse.



Pour rappel, tout avait commencé lorsque Grand P avait déclaré son amour à Eudoxie Yao alors qu’il prenait part à l’émission Faha Faha en Côte d’ivoire. Ayant appris que Grand P avait un faible pour elle, Eudoxie Yao s’est rendue en Guinée quelques semaines après pour assister au concert de Grand P où elle était invitée. Pendant son séjour, Eudoxie Yao s’est montrée très intime avec ce dernier. Elle a par ailleurs annoncé leur mariage très prochainement via un direct sur Facebook.



Accueil Envoyer à un ami Partager