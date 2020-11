Mariage d’Oulèye Ndoye: L’ex épouse de Raphaël Gamaliel Warnock, principal candidat démocratique au Sénat de Géorgie

De ce mariage, ils ont deux enfants. Cependant, selon Wikipedia, le couple s'est séparé en novembre 2019. Voici les images de leur cérémonie de mariage…



Qui est Raphaël Gamaliel Warnock ?

Raphaël Gamaliel Warnock (né le 23 juillet 1969) est un pasteur et homme politique américain. Il est le pasteur principal d' Ebenezer Baptist Church à Atlanta depuis 2005. Warnock s'est imposé dans la politique géorgienne en tant que leader de la campagne visant à étendre Medicaid en vertu de la loi sur les soins abordables. Membre du Parti démocrate , il se présente aux élections spéciales du Sénat américain de 2020 en Géorgie pour le siège désormais détenu par Kelly Loeffler.



Warnock s'est fait connaître dans la politique géorgienne en tant que chef de file de la campagne visant à étendre Medicaid dans l'État. En mars 2014, Warnock a dirigé un sit-in au Georgia State Capitol pour faire pression sur les législateurs des États, pour qu'ils acceptent l'expansion de Medicaid offerte par la loi sur la protection des patients et les soins abordables.



Lui et d'autres dirigeants ont été arrêtés pendant la manifestation. En 2015, Warnock a envisagé de se présenter à l'élection de 2016 pour le siège du Sénat américain détenu par Johnny Isakson, en tant que membre du Parti démocrate. Il a choisi de ne pas se présenter. De juin 2017 à janvier 2020, Warnock a présidé le New Georgia Project, une organisation non partisane axée sur l'inscription des électeurs.









