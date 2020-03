Mariages, baptêmes, courses d’ânes à Touba : Une dizaine de déviants menottés

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020 à 08:55 | | 0 commentaire(s)|

Plus de rassemblement, ni de manifestation sur l’étendue du territoire national, jusqu’à nouvel ordre ! Cette décision prise par le chef de l’Etat, pour lutter contre la propagation du Covid-19, est appliquée désormais à Touba. Selon le journal SourceA dans sa parution de ce mercredi, les forces de défense et sécurité de la Cité religieuse n’ont pas chômé, depuis lundi dernier. Pour ce faire, elles ont interrompu six rassemblements dans la Ville sainte.



Suite à une dénonciation anonyme, les policiers du Poste de Gouye Mbinde ont débarqué au quartier «Poulailler» de Touba, où ils ont dispersé des personnes qui s’étaient rassemblées, pour célébrer un baptême.



Selon toujours nos confrères, les éléments du lieutenant Faye ont mis en garde les résidents de la maison, qui accueillait la cérémonie. En plus, un mariage de grande envergure a été annulé, hier, vers 13 heures par ces forces de l’ordre. Bilan du Commissariat de Ndamatou : 3 Mariages et une course d’ânes dispersés ; une dizaine d’individus arrêtés, mais relâchés, plus tard.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos