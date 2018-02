Marianne Bathily, DG EXP Momentum : "Je n'ai jamais eu des problèmes à manager des hommes"

Le parcours que nous allons retracer aujourd’hui est celui de Marianne Bathily, directrice régionale Afrique francophone de EXP Momentum, une société de Marketing Expérentiel direct et opérationnel. Diplômée du SKEMA Business School de Lilles, cette spécialiste du marketing terrain totalise 18 ans d’expérience professionnelle et est parfaitement à l’aise dans l'univers de la mise en valeur des marques.



Pour elle, l'aventure EXP commence en Novembre 1999 lorsqu'elle apprend par un responsable de Coca-Cola que, des sud-africains recherchent une personne de son profil pour fonder l'agence EXP du Sénégal.



Dynamique, motivée et armée d'un petit brin de folie qu’elle retrouve dans la jeunesse d’aujourd’hui, elle n'hésite pas à sauter sur cette occasion. Vingt ans plus tard, EXP devient le premier réseau d'agences spécialisé dans la création, la réalisation et l'évaluation de campagnes de Marketing de proximité pour des marques avec plus de 22 agences sur l'ensemble du continent dont 6 en Afrique francophone, et fait plus de 55 000 Brand Activation par an.



Elle est d’ailleurs l’initiatrice du premier championnat de Mouton de Compagnie du Sénégal appelé Khar bi (mouton en langue Wolof), un concours qui réunit tous les passionnés et qui est devenu au fil des ans un événement attendu par tous les éleveurs du Sénégal.



Ce concours est très suivi par les pays limitrophes et bénéficie d’ailleurs d’une forte couverture médiatique. Son crédo « Il faut vivre ses engagements avec le cœur. Toute action, même la plus infime peut prendre du sens, si on l'y met. ». Et vous quel est votre crédo?