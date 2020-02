Marie Paula Sylva : une philanthrope au service des femmes démunies

Elle aurait pu avoir la tête ailleurs. Mener une vie mondaine, assouvir ses désirs et ses besoins, dans un monde où les valeurs de solidarité et de partage se perdent chaque jour un peu plus. Mais Maria Paula Sylva a choisi de vivre autrement. Au service des femmes les plus démunies. C’est tout le sens de la vocation de l’association Sitoe Diatta qu’elle dirige, en permettant notamment aux femmes d’avoir accès aux protections hygiéniques.



Diplômée en sciences des lettres et des langues, elle a ensuite passé un master en organisation d’évènement institutionnel et protocole, à Madrid. L’Espagne où elle a grandi, précisément à Tenerife, aux Îles Canaries.



Marie Paula Sylva qui est la fondatrice de l’agence Quinas Sport Management, basé au Portugal, est d’ailleurs une des rares sénégalaises à exceller dans ce domaine. Entre Malabo Dakar et Madrid, la jeune entrepreneur mène une vie active, bien remplie.