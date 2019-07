Marième Badiane boude la rencontre de la nouvelle patronne des femmes de l'APR

Marième Badiane n’a pas daigné répondre à la rencontre des femmes de l’Alliance pour la République (Apr) convoquée, hier, par sa remplaçante Ndèye Saly Diop Dieng. Elle aurait purement et simplement boudé la nouvelle présidente adoubée par Macky Sall. L’As qui donne la nouvelle, croit savoir que la ministre d’État n’est pas du tout contente de son remplacement à la tête du Mouvement national des femmes de l’Alliance pour la République (Apr).



Même ses proches, notamment la députée Adji Mbergane Kanouté de Kaolack, n’ont pas fait le déplacement, indique le journal. Cependant, la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) Aminata Touré, la députée Awa Niang, la ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, la directrice de la Case des Tout-petits, Thérèse Faye Diouf, Sokhna Nata Samb Mbacké… étaient bel et bien présentes.

