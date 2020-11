Marieme Dial après avoir remporté le prix de la meilleure interprète féminine: "Je suis une gagnante, une qui est forte, haute, persévérante, honnête, fière et digne"

Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Marieme Dial après avoir remporté le prix de la meilleure interprète féminine: "Je suis une gagnante, une qui est forte, haute, persévérante, honnête, fière et digne" Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|

"Féminine dans notre cher continent Africain. Oui, c’est moi Halima Gadji, une qui baisse jamais les bras, une rêveuse et une combattante : I am a winner.



Je remercie dieu, je remercie ma famille, je remercie mon public qui a cru en moi pendant que le système patriarcal et les conditions traumatiques que plein de nous subissent ont essayé de m’éteindre, de me freiner, de me frustrer. Mais je suis restée « debout », et je le resterai toujours.



Vous m’avez soutenu, et vous m’avez apprécié à ma juste valeur. Le chemin est encore long, et je compte me battre davantage pour mon rêve, pour ma famille, pour ma fille, et pour mes fans, surtout les jeunes femmes qui trouvent en moi un modèle de dignité, de décence, de travail, et de réussite.



Mon rôle dans MDHM n'est que le début d'une série de projets en divers formats pour imposer le respect de la femme dans nos sociétés. Les interprétations que je mène en fiction sont une extension de mes engagements idéologiques envers les question du genre, la femme, la justice sociale, et la lutte contre le néo-colonialisme. On mérite tous mieux!



Mes plans dans le futur sont, pas seulement de jouer des rôles. Je vais créer, écrire, réaliser, et produire des concepts qui rapprochent l'Afrique Francophone du reste du continent, de notre diaspora partout au monde, mais surtout qui nous rapprochent vers l'Afrique du Nord, qui confronte les problématiques des deux cotés, car l'Algérie et le Maroc font la moitié de ce que je suis, ma culture, ma langue, et je vais pas me taire sur cette dimension de mon identité.



Je remercie chaleureusement la scénariste @kalistasy tu as cru en moi très fortement, tu connais ta place dans mon cœur. Merci à Marodi pour la production, un grand merci à l’académie @sotiguiawards merci à mes amis et mon entourage, merci les équipes diverses qui m’ont permis de rendre une travail exceptionnel. Aujourd’hui, on fête tous ensemble. Je vous aime,



Femme & Militante

Halima Gadji"









