Marieme Faye SALL, la grande attraction de la visite des Présidents à Saint-Louis (Photos) Ses passages dans les rues de NDAR ont provoqué des salves de joie. La Première dame de République visiblement heureuse de revenir sur la terre de ses origines, a profité de ces moments pour dialoguer avec les populations et plus partiuculièrement, avec les femmes de la Langue de Barbarie.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Février 2018 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Ses passages dans les rues de NDAR a provoqué des salves de joie. La première dame de République visiblement heureuse de revenir sur la terre de ses origines, a profité de ces moments pour dialoguer avec les populations et surtout avec les femmes de la Langue de barbarie.



NDARINFO.COM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook