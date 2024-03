Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Marième Faye Sall a offert 30 billets d'avion pour le pèlerinage à La Mecque à des infirmiers etc... La Première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall, Révèle son Engagement Continu envers le Social Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 18:45 | | 1 commentaire(s)| Ce matin, une scène touchante a ému les habitants de la région, alors que Marième Faye Sall, épouse du président sénégalais, a fait une apparition au Hangar Pèlerin. Cependant, ce qui a vraiment captivé l'attention de tous, n'est pas simplement sa présence, mais plutôt son geste généreux envers les travailleurs de première ligne.



Marième Faye Sall a offert 30 billets d'avion pour le pèlerinage à La Mecque, à des infirmiers, des nettoyeurs et d'autres membres du personnel hospitalier. Cette initiative qui vise à soutenir ceux qui ont été en première ligne dans la lutte contre la pandémie et qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel, a été chaleureusement accueillie par la communauté.



Ce n'est pas la première fois que la Première Dame manifeste son soutien envers les plus vulnérables de la société. En effet, elle a discrètement mené de nombreuses actions sociales, souvent loin des projecteurs de la scène publique. Par exemple, il est rapporté qu'elle parcourt les hôpitaux pendant la nuit, payant les factures médicales des patients nécessiteux et leur offrant même, un peu d'argent de poche pour les aider dans leur rétablissement.



Cette approche discrète mais significative de l'action sociale, reflète l'engagement profond de Marième Faye Sall envers le bien-être de la population sénégalaise. Son implication dans des initiatives telles que celle-ci, témoigne de sa volonté de faire une différence tangible dans la vie des personnes les plus marginalisées de la société.



Alors que son geste d'aujourd'hui au Hangar Pèlerin, a attiré l'attention du public, il ne fait aucun doute que son travail dans le social, loin des feux de la rampe, continue de transformer silencieusement des vies et d'inspirer l'espoir dans tout le pays.



