Marieme Faye Sall, le mur des lamentations

Plus la peine d’aller jusqu’à Jérusalem. Notre pays a désormais un mur des lamentations. Il s’agit de la première Dame Adjia Marieme Faye Sall. Apres le coup de maîtresse réussi avec les enseignants du G6, et beaucoup d’autres bien avant, voilà la preuve par 9, avec les artistes comédiens.



Et c’est l’inénarrable Tan Bombé qui a vendu la mèche. « Nous avons été reçu en compagnie de notre producteur Lamine Dabo dans le cadre d’une tournée européenne pour un festival. Personnellement, je lui ai fait part de quelques doléances concernant le mouvement Fippu "Défendre le théâtre", que je dirige », indique le comédien à Senego.



« Nous lui avons soumis notre volonté de mettre sur pied une mutuelle de santé pour les artistes comédiens, une direction du théâtre, et la mise sur pied d’un statut de l’artiste. Elle a appelé séance tenante le ministre de la Culture devant nous ». Tann Bombé n’est certes pas entré dans les détails de la conversation entre Adja Marieme Faye Sall et Abdou Latif Coulibaly, mais tout de même.











Les Echos