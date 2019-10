Marième Faye "réconcilie" Macky Sall et Moustapha Diakhaté Est-ce la fin de la brouille entre Macky Sall et Moustapha Diakhaté ? En tout cas, les deux hommes se sont serrés la main, hier, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle école Franco-arabe «Rama» construite par la Fondation Servir le Sénégal. Un dégel qui porte l'empreinte de la médiation de la Première dame Marième Faye, informe "L'As" dans sa parution de ce vendredi.

En effet, c'est à la fin de l'inauguration, au moment où le cortège présidentiel s'apprêtait à partir, que Marième Faye est allée chercher Moustapha Diakhaté dans la salle où se tenait le cocktail pour venir saluer son mari de président de la République.



Même s'il n' a pas affiché le sourire, Macky Sall a eu l'amabilité de serrer la main â Diakhaté durant quelques secondes.



