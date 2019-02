Marième Sall veut faire réélire son mari

La Première dame, Marième Faye Sall, compte participer, à sa manière, à la réélection du son mari. Son mouvement dénommé ‘’ Marième et les réalisations de Macky pour mon avenir (Marième REMA)’’ et dont les activités ont été lancées avant-hier à Thiès, entend se déployer dans le Sénégal des profondeurs.



Le lancement de ce mouvement intervient dans un contexte d’élection présidentielle aux multiples enjeux. Et Marième veut concourir à la réélection de son époux avec son équipe, en se basant sur les réalisations de celui-ci.















