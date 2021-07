Mariétou Cissé, créatrice de "Divaglam", une combattante qui n'a jamais rien demandé !

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Issue d'une famille aisée, diplôme en poche, pourtant Mariétou Cissé n'a jamais voulu dépendre de ses parents pour réussir sa vie. Elle accumulait les petits boulots pour obtenir une indépendance financière. Avec l'aide de son mari, aujourd'hui, elle a sa propre boutique et a créé sa propre marque. "Mes parents n'étaient pas fiers de moi à cause des petits boulots que j’accumulais dans la rue. Mais pour moi, il était hors de question que je me considère comme une gosse de riche, même si je suis née dans une famille aisée", confie-t-elle sur Ola-sn.