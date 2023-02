Mariétou Cissokho rend hommage à Sadio Mané

La diva de la chanson mandingue, Mariétou Cissokho, lève sa voix pour rendre hommage au Lion de la Teranga, Sadio Mané. À travers une belle chanson, la chanteuse, qui marche sur les traces de sa grand-mère Fatou Sakho, nous plonge dans l’enfance et les origines du Lion de Bambali, pour galvaniser le champion d’Afrique. Gardienne de la tradition mandingue, Mariétou Cissokho s’est inspirée des rythmes traditionnels de la culture du footballeur de Sédhiou, à Bambili, en passant par Madina Souané.



Selon "Rewmi", la chanson est tirée du célèbre titre « Ceddo » de la légende Lalo Kéba Dramé et repris par de nombreux chanteurs comme Ismael Lô, le Touré Kunda et Moussa Ngom, entre autres. Mariétou a repris cette belle chanson pour chanter les éloges de celui qu’on surnomme le « Nianthio », un titre de noblesse dédié aux guerriers mandingues. L’artiste avait prévu de sortir ce titre avant la tenue de la Coupe du Monde. Malheureusement, la blessure du Ballon d’Or africain l’a obligée à différer la sortie de ce morceau, dont le clip est déjà disponible.