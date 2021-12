Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mariètou Mbaye Ken Bugul et Antoinette Fall Correa : Deux grandes dames du monde littéraire décorées de l’ordre des Arts et des Lettres Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 11:35 | | 0 commentaire(s)| Ken Bugul et Antoinette Fall Correa : Deux grandes dames du monde littéraire ont été décorées de l’ordre des Arts et des Lettres par l’Ambassadeur la France au Sénégal.

Son Excellence Philippe Lalliot a salué leur action pour la promotion de la lecture, la diffusion des œuvres et la création littéraire.



Ken Bugul, de son vrai nom Mariètou Mbaye Biléoma, a reçu l'insigne de Commandeur. Écrivaine francophone engagée et reconnue, féministe convaincue, ses ouvrages ont marqué leur époque.



Elle est notamment lauréate du "Grand Prix littéraire de l'Afrique noire" en 1999.



Antoinette Fall Correa, directrice de BLD Éditions, a reçu l'insigne de Chevalier. C’est une pionnière pour l’installation de bibliothèques et la promotion du livre en milieu scolaire, notamment en zone péri-urbaine avec un réseau de plus de 47 bibliothèques scolaires et publiques à son actif.



Mariame Keita

















