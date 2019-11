Mario Balotelli : Le gros dérapage raciste du président de Brescia sur l’attaquant Massimo Cellino, président du club de football italien, Brescia, a fait une remarque raciste à propos de l’attaquant de son propre club, Mario Balotelli.





Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Cela intervient quelques jours après que l’ancien attaquant de Manchester City et Liverpool ait été la cible de chants racistes lors d’un match à Hellas Verona. L’incident a forcé le joueur de 29 ans à tirer le ballon avec force dans la foule et a même menacé de quitter le terrain.



Invité à commenter l’échec de Mario Balotelli dans son club, le dirigeant a tenu des propos racistes ignobles contre son joueur. “Qu’est-ce que je peux vous dire sur Mario Balotelli? Qu’il est noir et qu’il travaille pour éclaircir mais c’est difficile…” S’agit-il d’un dérapage ignoble ouvertement raciste ou simplement une manière d’ironiser sur le traitement reçu par l’attaquant en raison de la couleur de sa peau depuis son arrivée au club l’été dernier?



Brescia a rapidement publié une déclaration dans laquelle il affirmait que son président ne faisait que plaisanter.



“Eu égard aux propos tenus cet après-midi par le président Massimo Cellino sur notre joueur Mario Balotelli, le Brescia Calcio précise évidemment qu’il s’agit d’une blague basée sur le paradoxe, et clairement mal interprétée, prononcée dans le but de dédramatiser une exposition médiatique excessive et avec l’intention de protéger le joueur lui-même”.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos