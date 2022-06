Maristes 2: L’identité de l’agresseur de la dame, révélée Une dame a été agressée hier, en pleine journée au niveau des Maristes 2. D’après la victime, c’est lors d’une opération bancaire que le gars a ouvert sa portière arrière et l'a menacé avec une arme à feu.

« Ce mercredi vers 15 heures, je suis parti retiré une somme de 638 000 FCFA à l’Ecobank des Maristes. Lorsque je faisais la manœuvre avec ma voiture, un gars s’est introduit par la portière arrière. Il a sorti son arme et m’a demandé de lui remettre l’argent.



Prise par panique, j’ai ouvert la porte de la voiture et j’ai sauté pour lui laisser seul dans la voiture. Il a saisi le volant du véhicule pour foncer. J’ai alerté la population par des cris, deux conducteurs de motos avaient suivi la scène ont poursuivi le gars.



Les conducteurs de motos l’ont rattrapé au niveau de l’agence de Senelec. Il était piégé par une impasse, il a tiré des balles mais ses munitions étaient finies. C’est en ce moment là que la foule a foncé sur lui avant de se refugier dans l’agence. La foule l’a extirpé des locaux et l’a tabassé avant de le blesse », a témoigné la victime.



La gendarmerie alertée par la population a évité le pire. L’agresseur malmené est identifié sur le nom de Y. Mbaye âgé de 39 ans.





