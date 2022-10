Maristes / Détention et trafic de drogue dure : Le Nigérian V. Chidebelu tombe avec 702,8 g de cocaïne V. Chidebelu, nigérian de nationalité, a été interpellé dans la nuit du 24 au 25 octobre 2022, vers les coups de 2h du matin, par les limiers du commissariat de police de Pikine. La perquisition de son domicile aux Maristes, a permis de mettre la main sur une quantité totale de 702,8 g de cocaïne. Mis au parfum d'un intense trafic de drogue dure entre Dalifort et les Maristes, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de Pikine, ont réussi à mettre hors d’état de nuire le dealer, un ressortissant nigérian.



V. Chidebelu, nigérian de nationalité, a été interpellé, la nuit du 24 au 25 octobre, vers les coups de 2 h, par les limiers du commissariat de police de Pikine. La perquisition de son domicile aux Maristes a permis de mettre la main sur une quantité totale de 702,8 g de cocaïne. Mis au parfum d'un intense trafic de drogue dure entre Dalifort et les Maristes, les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Pikine ont réussi à mettre hors d’état de nuire le dealer, un ressortissant nigérian.

En effet, dans la nuit du 24 au 25 octobre derniers, après avoir reçu l’information d’un intense trafic de cocaïne dans cette partie de la banlieue dakaroise, ils ont mis en place une souricière. Au bout de quelques heures de planque, renseignent nos sources, les enquêteurs ont constaté des mouvements suspects.



Notamment, la présence d’un individu qui ressemblait au portrait fait du dealer par leur indicateur. Ainsi, ils l'ont filé. Cela leur a permis de le prendre la main dans le sac. Ils l’ont arrêté, au moment où il s’apprêtait à livrer de la cocaïne au client avec qui il avait rendez-vous.



En effet, ayant senti la présence des hommes de tenue, au dernier moment, le dealer a tenté de fuir. Mais il n’est pas allé bien loin. Il a été interpellé en possession de 2,8 g de cocaïne. Par contre, son client a eu plus de chance. Il a réussi à échapper à la poursuite des enquêteurs, profitant de l'obscurité.



Acheminé dans les locaux du commissariat, le suspect, V. Chidebelu, âgé de 30 ans, a été auditionné. Il s’est présenté comme un commerçant nigérian. Sur l'origine de cette drogue qui a été trouvée par-devers lui, il a nié sans convaincre les limiers chargés de ce dossier.



Ainsi, le 26 courant, une perquisition a été faite à son domicile aux Maristes. Elle s’est révélée fructueuse. Puisqu’elle a permis aux enquêteurs de saisir de 700 g de cocaïne à la pesée, décomposés en 17 boulettes.



Selon toujours nos informations, ladite perquisition a permis aux enquêteurs, de trouver une balance électronique qui sert à peser le produit illicite, ainsi que des mouchoirs et des sachets en plastique servant à conditionner ledit produit. Interrogé sommairement sur la nouvelle donne, il a reconnu sans ambages la paternité de la drogue et a précisé, à la même occasion, l'avoir convoyée du Nigeria à Dakar par la voie terrestre, dans le seul but de l'écouler dans le marché noir.



Il a déclaré, en outre, d'après nos sources, l'avoir acquise auprès d'un certain Okolo qui est basé au Nigeria. Ce, moyennant la somme 9 000 dollars (5 millions FCfa). Toutefois, il a déclaré qu'il travaillait seul et a refusé de décliner l'identité de son client qui s’est fait la malle.

L'enquête a aussi montré qu'il est locataire dans la maison où il logeait, depuis moins de deux mois. Dans le cadre de cette affaire de trafic de drogue dure, une réquisition a été adressée au laboratoire national des drogues logé à la Division de la Police technique et scientifique.



Selon ses conclusions, la drogue saisie a une teneur de 38 % en cocaïne et 61,64 % en phénacétine. Au terme de sa période de garde-à-vue, V. Chidebelu a été déféré au parquet, pour les faits de détention et trafic de drogue dure.













