Maristes: Un mécanicien fait disparaître un véhicule de fonction

Ousmane D., 56 ans, a comparu devant le tribunal de Dakar pour répondre du délit d’abus de confiance. Ce mécanicien demeurant aux Maristes a fait disparaître un véhicule de la Sénégalaise de maraîchage et de l’aviculture (Semav) qu’il avait reçu pour réparation, renseigne Rewmi.



C’est au mois de février dernier que la dame Mariama B. a remis son véhicule de fonction au mécanicien Ousmane D. pour réparation. Quand Mariama est partie récupérer la voiture à la suite de son voyage, Ousmane lui a fait savoir que la réparation est terminée, mais le véhicule a été dérobé. Un argument que sa victime n’a pas gobé. Employée par la Sénégalaise de maraîchage et de l’aviculture (Semav), Mariama est allée se plaindre à la gendarmerie après avoir informé son supérieur.



Localisé dans une salle de sport, Ousmane D. a été interpellé, puis conduit à la gendarmerie. À l’interrogatoire, le mis en cause a changé de version. Il a expliqué avoir prêté la voiture à son voisin du nom de Moussa qui a disparu de la circulation. Il a ainsi proposé 2,5 millions francs à sa victime pour réparer le préjudice. Mais, Ousmane D. a été placé sous mandat de dépôt le 2 octobre dernier. Inculpé pour abus de confiance, il a été présenté au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Marié et père de deux enfants, le quinquagénaire a maintenu ses déclarations faites à l’enquête préliminaire.



La partie civile a confié que le prévenu lui a servi plusieurs explications pour justifier la disparition de la voiture. En outre, il avait refusé de déférer à la convocation de la gendarmerie. Toutefois, Mariama a renseigné qu’elle habite le même quartier que le comparant depuis cinq ans, mais elle ne connaît pas le nommé Moussa. Convaincu que le prévenu a vendu le véhicule, le conseil de la partie civile a réclamé 6 millions francs, à titre de dédommagement. Le parquet ayant requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal qui a finalement condamné le prévenu à trois mois assortis du sursis et au paiement de la somme de 3,5 millions francs.