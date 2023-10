Maroc : 181 migrants sénégalais, dont 21 femmes, secourus hier par la Marine royale marocaine Au total, 181 Sénégalais candidats à l’émigration irrégulière, à bord de deux pirogues, en provenance de Kafountine (sud) et Kayar (ouest), ont été secourus mardi après-midi par la marine royale marocaine, a appris l’APS de source diplomatique.



La même source précise que le groupe compte 21 femmes et une cinquantaine d’adolescents mineurs, dont un nourrisson et un enfant de 4 ans. Ces migrants secourus étaient à bord de la pirogue ayant pris départ à Kayar, le 18 octobre 2023, ajoute-t-elle.



Depuis le mois d’avril 2023, renseigne-t-elle, c’est la première fois qu’une embarcation arrive, avec autant de femmes et d’enfants.



Cinq rescapés, arrivés mal en point, sont internés à l’hôpital régional de Dakhla, a-t-elle relevé.



Selon la même source de l’APS, le Consulat général, conformément aux instructions reçues, est mobilisé pour apporter assistance et protection à ses compatriotes et travaille à leur retour au Sénégal, dans les meilleurs délais.



