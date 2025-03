Maroc : 299 Sénégalais détenus dans les prisons pour immigration clandestine, drogue, association de malfaiteurs… De nombreux Sénégalais sont en conflit avec la loi au Maroc. Selon un communiqué de la Directrice des Sénégalais de l’Extérieur, publié lundi, les détenus Sénégalais répertoriés au Maroc, sont au nombre de 299, dont 160 dans la juridiction du Consulat Général du Sénégal à Dakhla, notamment 93 à Laâyoune, 49 à Bouizakarne, 18 à Tan-Tan et 139 dans celui de Casablanca, qui couvre le reste du pays.

Selon la même source, les principaux motifs de condamnation concernent l’immigration clandestine, la drogue (consommation et vente), association de malfaiteurs et participation à des crimes, faux billets et fausse monnaie, escroquerie et fraude. « À ce propos, 38 compatriotes détenus ont exprimé le souhait d’être transférés au Sénégal. Ce nombre est réparti comme suit 1 à Khouribga, 1 à Safi Central, 2 à Es-Smara, 2 à Kénitra, 2 à Tan-Tan, 3 à Nador, 3 à Ait Melloul Agadiro, 11 à Laâyoune, 13 à Bouizakarne. Parmi ces demandeurs, 10 sont condamnés à des peines allant de 3 à 25 ans », lit-on dans le texte.



Ainsi, les autorités sénégalaises soulignent dans la note que la ratification en cours de la Convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc, sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées signée le 17 décembre 2004, à Rabat, est une occasion de passer en revue les traditionnelles relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays.



Il urge également de relever que le mercredi 22 janvier 2025, en Conseil des ministres, au titre des textes législatifs et réglementaires, il a été examiné le projet de décret autorisant le président de la République, à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc, sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée le 17 décembre 2004 à Rabat (Maroc).



A cet effet, le projet de loi a été adopté le 3 mars 2025 par la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Il passera en plénière pour son adoption définitive le 11 mars 2025. Suivront ensuite les étapes de la ratification par le président de la République et la publication au Journal officiel.











