Maroc: 45 Sénégalais en prison dont 2 pour meurtre Le nombre de prisonniers sénégalais au Maroc est de 40 à 45 pour différents délits, dont deux pour meurtre. C’est ce qu’a confié le Consul général du Sénégal au Maroc, Massamba Sarr, à "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

« Les chiffres varient. Je n’ai pas le chiffre exact présentement. Pour cette semaine seulement, il y a 5 libérations de prisonniers sénégalais. Le nombre de Sénégalais en prison peut tourner autour de 40 à 45 personnes, pour différents délits », a-t-il, en effet, indiqué. « L’usurpation d’identité, la tentative d’immigration, des cas de meurtres et de trafic de drogue, sont les délits les plus fréquents à l’en croire. 100.000 Sénégalais vivent dans toutes les villes du Maroc », a-t-il ajouté.



S’agissant des morts en mer, il révèle : « pas plus tard qu’il y avait six mois, officiellement, on avait 18 cas. Il y a eu un naufrage qui a fait 9 morts. Mais, il y a beaucoup de disparitions. Le Consul est saisi régulièrement par des parents qui cherchent des gens que nous ne retrouvons pas ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos