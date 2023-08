Maroc : Accord de cession de l’intégralité de la participation du groupe Wilmar au capital de la société COSUMAR.

<< Cet accord prévoit également la cession par COSUMAR de l’intégralité de ses participations dans les sociétés Durrah et Wilmaco au profit du groupe Wilmar selon des termes qui seront soumis aux instances de COSUMAR>>, ont ajouté les responsables de Cosumar. Selon eux, cette opération vient couronner dix années d’un partenariat stratégique et commercial entre COSUMAR et le groupe Wilmar.



L’entrée au capital d’un opérateur sucrier international en tant qu’actionnaire minoritaire est envisagée. Celle-ci interviendrait de manière simultanée à la transaction susvisée et au même prix. <<La transaction sera réalisée sur la base d’un prix de 210 dirhams par action>>, ont souligné les responsables de Cosumar.



La réalisation de la transaction, envisagée au plus tard au quatrième trimestre 2023, interviendra après levée des conditions suspensives, notamment l’obtention des autorisations réglementaires usuelles (lesquelles incluent l’autorisation du Conseil de la Concurrence). Il n’est pas prévu de changement dans la gouvernance de COSUMAR jusqu’à la réalisation de la transaction. Pour sa part, le groupe COSUMAR continuera à déployer sa stratégie de développement de la filière sucrière pour contribuer à la souveraineté alimentaire du Maroc et œuvrer à la diversification de ses activités sur les plans national et international.



Oumar Nourou



Des investisseurs institutionnels marocains, actionnaires de COSUMAR (Compagnie Sucrerie Marocaine et de Raffinage), une entreprise marocaine spécialisée dans l'extraction du sucre, le raffinage et le conditionnement du sucre et le groupe singapourien Wilmar ont conclu, le 28 juillet 2023, un accord global portant sur la cession de l’intégralité de la participation du groupe Wilmar au sein de COSUMAR, représentant 30,05% du capital, ont annoncé les responsables de Cosumar.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Accord-de-cession-de...