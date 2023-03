Maroc : Hausse de 17% du résultat net de la société Afric Industries en 2022

Selon les résultats annuels arrêtés par le conseil d’administration de cette entreprise, ce résultat net est passé de 5.268 millions de dirhams (MDH) en 2021 à 6.187 MDH en 2022. La direction de l’entreprise justifie cette hausse par la non constatation de provision exceptionnelle.



Le chiffre d’affaires s’est établi à 39 857 MDH durant la période sous revue contre 46 839 MDH au 31 décembre 2021, soit une baisse de 15%. << Le repli global constaté est lié à des facteurs conjoncturels, tel que la baisse de l'activité du secteur du bâtiment, principal consommateur de nos Papiers Abrasifs, durant toute l'année 2022>>, souligné la direction de Afric Industries.

Concernant le résultat d’exploitation, il est en baisse de 31% à 8,699 MDH contre 12 540 MDH en 2021. Cette contraction découle de la baisse des ventes de la société.



Quid des perspectives 2023 ? A ce niveau, la direction de l’entreprise note qu’avec une forte volonté de maintenir des objectifs positifs et ambitieux et dans l'espoir d'une meilleure conjoncture de l'activité économique tant sur le plan national que sur le plan international, Afric Industries met tout en œuvre pour des prévisions à la hausse de son chiffre d’affaires et de ses résultats en explorant également de nouveaux axes de développement.



