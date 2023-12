Maroc : Hausse de 85% du résultat net de la société Cartier Saada au premier semestre 2023/2024.

Selon la direction de cette entreprise, le résultat net s’est élevé à 3,556 millions de dirhams (MDH) contre 1,915 MDH au premier semestre 2022/2023.



Quant au chiffre d’affaires de la société, il se situe à 115 MDH contre 110 MDH au premier semestre 2022/2023, soit une augmentation de 4,7%. La direction de Cartier Saada explique cette augmentation par <<la demande continue et en croissance sur les principaux marchés à l’exportation.>>



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation a enregistré une légère progression de 2%, s’établissant à 5,52 MDH contre 5,41 MDH pour le premier semestre 2022/2023.



Quid des perspectives ? A ce niveau, la direction de l’entreprise avance qu’en s’appuyant sur sa notoriété et la performance de son outil industriel, la société Cartier Saada poursuit sa stratégie de diversification des sources d’approvisionnement et reste confiante en sa capacité à répondre favorablement à la demande croissante de sa clientèle à l’export, malgré une conjoncture sectorielle agricole difficile comme dans la majorité des pays du pourtour méditerranéen.



<<La priorité est donnée aux couples produits/marchés à forte valeur ajoutée et les objectifs stratégiques axés sur l’amélioration continue de la productivité>> a ajouté la direction de Cartier Saada.

Oumar Nourou





Source : Le résultat net de la société Cartier Saada qui commercialise des conserves de fruits et légumes a connu une hausse de 85% au premier semestre 2023/2024 par rapport au premier semestre 2022/2023.

