Maroc : La Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie annonce une baisse de 165% de son résultat net en 2023.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2024 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

Le résultat net ressort à -56,8 millions de dirhams (MMAD) en 2023 contre 87,1 MMAD en 2022. Selon la direction de l’entreprise, ce résultat est affecté également par une dette fiscale de 18,2 MMAD. « Les résultats enregistrés en 2023 sont marqués par un contexte particulier lié à la finalisation des travaux du projet d’extension des capacités de production et aux essais de démarrage des nouvelles installations » ont souligné les responsables de la SNEP. Selon eux, ces activités ont nécessité des arrêts prolongés des unités de production, en raison des strictes exigences de sécurité inhérentes à l’industrie pétrochimique.



Au terme de l’année 2023, le chiffre d’affaires s’établit à 794,5 MMAD, enregistrant un recul de 28,3%. « Cette évolution résulte d’une baisse de 31% du prix de vente du PVC par rapport à l’exercice précédent, conjuguée à une baisse des volumes vendus suite aux arrêts de production enregistrés courant 2023 » note la direction de la société.



La baisse du chiffre d’affaires ainsi que les arrêts de production, ont fortement impacté le résultat d’exploitation qui s’établit à -10,7 MMAD.



Compte tenu des résultats enregistrés, le conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire, la non-distribution de dividende.



Oumar Nourou





Source : La direction de la Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP) a annoncé le 22 mars 2023 au sortir de la réunion de son conseil d’administration le 21 mars 2023 une baisse de 165,2% de son résultat net en 2023.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-Societe-Nationale...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook