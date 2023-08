Maroc : La société Aluminium du Maroc annonce un repli de 17% de son chiffre d’affaires au premier semestre 2023.

Ce chiffre d’affaires est en effet passé de 726 millions de dirhams (MDH) au 30 juin 2022 à 599 MDH un an plus tard, soit un écart de 127 MDH. << cette baisse est expliquée principalement par la baisse de la demande et les niveaux élevés de stocks constitués par la majorité des clients en fin 2022, avec une baisse générale des prix liée à la baisse du LME (London Metal Exchange ndlr) relativement à l’année 2022>>, avance la direction de la société.



Concernant les investissements, ils connaissent une baissé de 4,11 MDH, s’établissant à 2,29 MDH contre 6,4 MDH au 30 juin 2022. Néanmoins, la société prévoit des investissements de mise à niveau de son outil de production, d’aménagement des sites de distribution, de modernisation de son système d’information, et orientés en faveur de la réduction de son empreinte carbone, pour une enveloppe prévisionnelle de 25 MDH.



Au niveau de l’endettement financier net, la direction de l’entreprise note qu’il s’établit à 421,29MDH en baisse de 26% par rapport à 2022, grâce à l’amélioration du BFR de la société, particulièrement lié aux stocks de matières premières.



Oumar Nourou



