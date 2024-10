Maroc : La société Auto Nejma Maroc annonce une baisse de 6% de son résultat net au premier semestre 2024.

Ce résultat qui a été arrêté par le Conseil d’administration de l’entreprise se situe à 80 millions de dirhams (MDH) contre 84,8 MDH au 30 juin 2023. Selon la direction de la société le résultat a été impacté par des éléments exceptionnels.



Concernant le chiffre d’affaires, il a baissé de 35,10% par rapport au premier semestre 2023 à 1 290 MDH contre 1 987,8 MDH.



Le résultat d’exploitation est en progression de 11%, se situant à 149,5 MDH contre 134,7 MDH au 30 juin 2023.



Selon la direction de Auto Nejma Maroc, la trésorerie nette ressort à -242,8 MDH à fin juin 2024 contre -264,8MDH au 31 décembre 2023, et ce malgré le retour à la normale des stocks.



En perspectives pour le second semestre 2024, la direction de l’entreprise avance que << Auto Nejma Maroc continue sa dynamique d’expansion des ventes à travers l’extension de la gamme Byd et l’arrivée sur le marché de modèles hybrides. » Elle ajoute qu’en termes d’investissement, Auto Nejma poursuivra sa politique de rénovation de ses points de vente tout en poursuivant ses efforts d’extension de son réseau pour accompagner la croissance de son portefeuille de marques.



