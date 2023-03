Maroc : La société Auto Nejma annonce une hausse de 28% de son résultat net en 2022

Ce résultat a été arrêté par le Conseil d’administration à 187 millions de dirhams (MDH) contre 146 MDH en 2021. Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale du 7 avril 2023 la distribution d’un dividende ordinaire au titre de l’exercice 2022 de 110 dirhams et d’un dividende exceptionnel 15 dirhams par action, soit un total de 125 dirhams par action.



Concernant le chiffre d’affaires, il a baissé de 9% par rapport à 2021à 2 101MDh, suite à la livraison en 2021 du marché des bus urbains de Casablanca.



Le résultat d’exploitation est en progression de 28%, se situant à 287 MDH contre 225 MDH en 2021. Selon la direction de l’entreprise, il profite de la poursuite d’optimisation des charges d’un côté et de marchés exceptionnels de l’autre.



En perspectives, la direction de l’entreprise avance que << après le succès de son plan stratégique Elan 21 qui couvrait la période 2019-2021, Auto Nejma Maroc a lancé au dernier trimestre 2022 un nouveau plan stratégique visant à se diversifier dans le domaine de la mobilité.>> Elle ajoute qu’un contrat de distribution a été conclu avec BYD leader mondial des véhicules électriques.



En termes d’investissement, Auto Nejma prévoit la construction de nouveaux Showrooms ou l’extension d’anciens Showrooms pour les marques Mercedes-Benz et BYD dans plusieurs villes du Royaume. <<Aussi, l’année 2023 connaitra l’ouverture de son flagship store Mercedes-Benz à Casablanca.

