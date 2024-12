Maroc : La société Colorado annonce une hausse de 13% de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2024.

Ces indicateurs mettent en effet en exergue un chiffre d’affaires de 184 millions de dirhams (MDH) contre 163 MDH au 3ème trimestre 2023. En cumul au 30 septembre 2024, ce chiffre d’affaire a légèrement progressé de 1,3% à 465,7 MDH.



Selon la direction de l’entreprise, le cumul du tonnage vendu à fin septembre 2024 est de 41,8 mille tonnes contre 40,2 mille tonnes durant la même période 2023, soit un accroissement de 4%.



De son côté, le tonnage produit au terme du 3eme trimestre 2024 s’est établi à 41,9 mille tonnes comparé à 38,9 mille tonnes au 3eme trimestre 2023, soit une évolution de 7,7%.



Selon la direction de Colorado, l’endettement net au 30 septembre 2023 est de 7,8 MDH comparé à 12,8 MDH à fin 2023 et concerne exclusivement les dettes à moyen terme.



De leur côté, les investissements nets réalisés durant la période sous revue sont de 3,8 MDH et concernent principalement l’acquisition du matériel et outillage.

Oumar Nourou