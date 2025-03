Maroc : La société Disway annonce un chiffre d’affaires en progression de 8,6%, au 4e trimestre 2024

Ce chiffre d’affaires passe ainsi de 509 millions de dirhams (MDH) au 4e trimestre 2023, à 552 MDH durant la période sous revue. Cependant, en cumulé sur l’année 2024, la direction de l’entreprise est d’avis que le chiffre d’affaires au 31 décembre 2024, affiche une croissance de 1,9%, passant de 1 870 MDH en 2023 à 1 905 MDH en 2024. Elle ajoute qu’au Maroc, le chiffre d’affaires annuel est en croissance de 1,7% par rapport à 2023, passant de 1 575 MDH à 1 601 MDH.



Faisant le point sur l’évolution du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2024 par segment de produits, la direction de Disway estime que le chiffre d’affaires du segment Volume est stable à 425 MDH, APRES UNE FORTE croissance au 3e trimestre, portée par l’aboutissement de plusieurs projets gouvernementaux.



Le segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité) finit en forte croissance par rapport au 4eme trimestre 2023, passant de 66 MDH à 116 MDH <<grâce à une forte dynamique commerciale a permis à Disway de gagner et de réaliser plusieurs projets importants sur ce segment.>>



Sur les autres segments, le chiffre d’affaires du 4eme trimestre passe de 16 MDH en 2023 à 11 MDH en 2024, principalement dû à la forte baisse des prix des panneaux photovoltaïques malgré des volumes en hausse de 22%.



Quid des perspectives de la société ? A ce niveau, la direction de l’entreprise avance qu’avec une solidité financière éprouvée et une expertise reconnue, <<Disway poursuit sa stratégie de croissance en consolidant son leadership technologique et en diversifiant son offre>>. Elle estime par ailleurs que le Groupe ambitionne également de renforcer son activité de services logistiques via sa filiale DLS, tout en continuant à innover pour répondre aux besoins du marché.



Oumar Nourou

A l’issue du 4e trimestre 2024, la direction de la société marocaine Disway, qui opère dans la distribution de matériel informatique, annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires en progression de 8,6% par rapport au 4e trimestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-societe-Disway-an...