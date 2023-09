Maroc : La société Promopharm a annoncé un accroissement de +21% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2023.

Le chiffre d’affaires en question est passé de 156 millions de dirhams (MDH) au deuxième trimestre 2022i à 188,138 MDH un an plus tard. Selon la direction de l’entreprise, cette performance est principalement liée à une forte demande des produits de Promopharm et de nouveaux lancements.



Elle estime par ailleurs que le niveau d’endettement de la société a évolué de 34% à 93,245 MDH par rapport à 2022 pour financer les projets d’investissement entamés depuis 2021.



Au 30 juin 2023, le total de l’investissement de Promopharm s’élève à 39,007 MDH, Selon la direction de l’entreprise, Promopharm a lancé de nouveaux projets d’investissements fin 2020 pour renforcer ses capacités de production. Ces projets s’étaleront sur la période 2021-2024.





Oumar Nourou

La société de promotion pharmaceutique du Maghreb (Promopharm) a annoncé un accroissement de 21% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-societe-Promophar...