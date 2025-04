Maroc : La société STROC Industrie essuie une perte de 12,5 millions de dirhams en 2024

A la fin de l’exercice 2023 cette entreprise avait aussi réalisé une perte de 39,7 MDH. Elle réalise ainsi une nette amélioration de 69% de son résultat net.



Le chiffre d’affaires a enregistré une augmentation de 30 MDH à 117 MDH contre 87 MDH en 2023. Pour sa part, la production passe de 88 MDH en 2023 à 112 MDH en 2024.



Selon la direction de la société Stroc Industrie, l’activité 2024 a été principalement marquée par le développement d’un projet minier d’envergure. Selon elle « la diversification du portefeuille client s’est poursuivie ainsi que le renforcement des équipes d’ingénieurs et du bureau d’études. »



Pour sa part, l’excédent brut d’exploitation s’est établi à - 7,8 MDH contre - 12 millions de dirhams en 2023, soit une réduction de -4,2 MDH.



Il en est de même du résultat d’exploitation qui s’est élevé à - 14 MDH contre – 22 MDH en 2023, impacté à hauteur de 6 MDH par les dotations et autres charges d’exploitation.



En ce qui le concerne, le résultat non courant est passé de -15,2 MDH en 2023 à +2,9 MDH en 2024. Selon la direction de Stroc Industries, ce résultat a été amélioré par des prescriptions et des forclusions.

