Maroc : La société Stroc Industrie fait une perte de 11 millions de dirhams en 2022.

<< Cette baisse s’explique par le résultat financier exceptionnel l’année précédente>>, avance la direction de l’entreprise. En effet, ce résultat financier s’est élevé à +16 MMAD en 2021 contre -4 MMAD pour l’exercice 2022.

Selon la direction de Stroc Industrie, l’exercice 2022 confirme la tendance entamée en 2021, avec la reprise de l’ensemble des chantiers de la société malgré un secteur toujours marqué par les conséquences de la crise sanitaire et la hausse du prix des matières premières.



Le chiffre d’affaires est ainsi passé de 58 MMAD à 77 MMAD entre 2021 et 2022. Quant à la production, elle est passée de 71 MMAD à 87 MMAD sur la même période.



Le résultat d’exploitation a, lui aussi, connu une amélioration significative, passant de -5 MMAD à +1 MMAD entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.



De l’avis des responsables de Stroc Industrie, l’année 2022 s’est clôturée avec quelques réalisations opérationnelles marquantes. Ils notent ainsi l’achèvement d’une ensacheuse pour un leader mauritanien du ciment et du béton prêt à l’emploi, l’adjudication de la fabrication et le montage de bacs de stockage pour un important opérateur minier canadien et la diversification du portefeuille client de STROC avec l’adjudication en fin d’année de plusieurs projets de fabrication et montage aussi bien au Maroc qu’en Afrique.

Oumar Nourou



