Maroc : La société des Eaux Minérales d’Oulmès annonce une augmentation de 11% de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2024.

Ce chiffre d’affaires s’est affiché à 909 millions de dirhams (MDH) contre 821MDH au 3ème trimestre 2023. A fin septembre 2024, la croissance de ce chiffre d’affaire se situe à 14% à 2 230 MDH.



<<Grâce au déploiement réussi de ses différentes initiatives stratégiques, à travers l’extension du réseau de distribution, la dynamique d’innovation déployée et l’amélioration de son efficacité logistique et opérationnelle, Les Eaux Minérales d’Oulmès a enregistré une performance commerciale solide au titre du troisième trimestre 2024>>, explique la direction de l’entreprise.



Sur un autre registre, elle avance qu’en ligne avec son plan de développement, LEMO a maintenu son programme d’investissement visant à accroître ses capacités de production et son infrastructure logistique. Les investissements réalisés à fin septembre 2024 s’établissent à 449,3 MDH contre 284,5 MDH durant la même période en 2023. <<Cette évolution reflète le déploiement du plan de développement de LEMO et la croissance de son activité>> soulignent les responsables de la société.



L’endettement net de l’entreprise se situe à 1529 MDH à fin septembre 2024 en variation de 19% par rapport à fin septembre 2023.



Sur les perspectives de la société, l’équipe dirigeante est d’avis que <<la forte dynamique de développement que LEMO a maintenu tout au long de l’année 2024, portée par une croissance soutenue des ventes, combinée à une amélioration continue de la performance opérationnelle et à une efficacité accrue de son outil industriel, devrait améliorer la solidité financière de la société.>>

Oumar Nourou





Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-societe-des-Eaux-...

