Maroc : Le Groupe Résidences Dar Saada réalise une perte nette de 17 millions de dirhams au premier semestre 2024.

Selon la direction de l’entreprise, le Groupe a réalisé un niveau de préventes de 10 952 biens durant le 1er semestre et ce, suite à l’attribution de 10 300 appartements dans le cadre du programme de relogement pour une valeur de 2,6 milliards de dirhams.



« Le chiffre d’affaires sécurisé global atteint 3,7 Milliards de dirhams », ajoute-t-elle, notant au passage que de nouvelles tranches sont lancées à la prévente s’inscrivant dans le cadre du nouveau programme d'aide directe au logement.



Quant au chiffre d’affaires semestriel, il est de 92 MDH contre 254 MDH durant le premier semestre 2023. La direction du groupe avance que cela est dû à l’immobilisation des biens attribués dans le cadre dudit programme depuis la notification reçue courant le mois de février jusqu’à la signature des conventions.



« Par conséquent, souligne-t-elle, la comptabilisation du chiffre d’affaires relative au stock de produits finis attribués interviendra au second semestre 2024. » Selon toujours la direction du groupe les avances relatives à ce programme sont en cours de déblocage conformément aux termes des conventions signées, ayant un impact significatif sur la trésorerie.



Elle estime par ailleurs que le niveau d’activité prévisionnel 2024 restera stable par rapport à 2023 compte tenu de la concrétisation potentielle des livraisons dans le cadre du programme de relogement ainsi que la réception de 2 projets de standing en fin d’année. Le total des unités lancées en production totalisait près de 3 700 unités, et de nouveaux lancements dans le cadre du programme de relogement ont intervenu dès la signature des conventions. « Ceci nous réconforte quant à la réussite de notre plan stratégique sur les 3 prochains exercices », notent les responsables du groupe. De plus, la société prévoit le lancement courant le dernier trimestre 2024 de nouvelles unités s’inscrivant dans le cadre du nouveau programme d’aide directe au logement ainsi que de grands projets de lotissement.



Dans l’attente de la réception des projets en cours d’achèvement ainsi que la concrétisation des livraisons dans le cadre du programme de relogement, le niveau d’activité réalisé a généré un résultat d’exploitation de 2 MDH contre 12 MDH durant la même période de 2023.

