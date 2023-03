Maroc : Le groupe LabelVie annonce une progression de 20% de son résultat courant en 2022.

Ce résultat courant est passé de 643 millions de dirhams (MDH) au 31 décembre 2021 à 769 MDH en 2022. De l’avis de la direction de l’entreprise, ce résultat traduit la résilience du Groupe et sa capacité d’adaptation sur le volet commercial et maitrise des charges dans un contexte perturbé.



Pour sa part, le résultat non courant s’élève à 196,4 MDH en 2022. La direction de l’entreprise estime à ce titre qu’il s’agit essentiellement d’une plus-value réalisée par le Groupe suite à l’apport d’actifs fonciers et immobiliers à l'OPCI Terramis.



Concernant le chiffre d’affaires consolidé, il connait une hausse de 19% à 13 947 MDH contre 11 758 MDH en 2021. Selon la direction du groupe, cette augmentation est portée principalement par l’ouverture de 19 nouveaux points de vente et la politique commerciale agressive. Sur ce dernier point, les responsables de l’entreprise estiment que le Groupe a consacré une enveloppe d’investissement significative destinée à soutenir le pouvoir d’achat de ses clients dans un contexte de forte inflation.



Le résultat d’exploitation de LabelVie a augmenté de 19% à 752 MDH contre 631 MDH au en 2021, portée, selon la direction de l’entreprise, par la hausse des volumes des ventes et la maitrise des charges de fonctionnement du Groupe cantonnées, à leur niveau de l’exercice précédent, malgré un contexte inflationniste.



Le Conseil d’Administration de LabelVie proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d’un dividende de 250 MDH au titre de l’exercice 2022, soit 86,36 dirhams par action.



Sur les perspectives, la direction de LabelVie estime que <<pour renforcer son positionnement d’acteur multi-format, le Groupe entend maintenir en 2023 son programme de développement et d’ouvertures, sa stratégie de soutien au pouvoir d’achat de ses consommateurs, ses efforts de transformation digitale dans le but d’améliorer les performances commerciales et le service client, à travers notamment le renforcement du e-commerce.>>



Oumar Nourou

