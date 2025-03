Maroc : Le résultat net courant de la société Mutandis progresse de 25% en 2024.

Ce résultat net courant s’est situé à 128 millions de dirhams (MDH) contre 128 MDH en 2023. Selon la direction de Mutandis, le résultat a été obtenu en dépit de la forte hausse des amortissements consécutive à la mise en service des trois nouvelles usines de Berrechid.



Le chiffre d’affaires a connu un repli de 50 MDH à 2 116 MDH contre 2 166 MDH un an auparavant. Néanmoins, les responsables de l’entreprise sont d’avis que la croissance de l’hygiène et des boissons compense la réduction délibérée des mois promotionnels à faible marge ainsi qu’un retour tardif de la ressource halieutique.



Pour sa part, l’excèdent brut d’exploitation (EBE) a enregistré une hausse de 24% à 351 MDH soutenu par la contribution positive de la quasi-totalité des catégories de produits.



Selon la direction de l’entreprise, l’investissement s’élève à 261 MDH, incluant la fin de la construction d’une 4ème usine, celle de Dakhla, spécialisée dans la production d’hydrolysats de sardine. La dette nette bancaire au 31 décembre 2024 est à 850 MDH contre 1019 MDH au 31 décembre 2023.



Pour les perspectives de 2025, la direction de la société note que cette année devrait marquer une nouvelle progression de l’activité et du résultat net courant. << Le démarrage de la 11ème usine de Dakhla (hydrolysats et conserves) devrait contribuer à cette progression>>, ajoute-t-elle.

Oumar Nourou



A l’issue de l’exercice 2024, le résultat net courant de la société marocaine Mutandis, qui opère dans le domaine des biens de consommation aux ménages, a progressé de 25% par rapport à l’exercice 2023, selon les indicateurs annuels au 31 décembre 2024 établis par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Le-resultat-net-cour...