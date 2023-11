Maroc : Régression de 19,7% du résultat net consolidé du groupe Taqa Morocco au 3ème trimestre 2023.

Le résultat net en question s’est élevé à 787 millions de dirhams (MDH) contre 980 MDH au 30 septembre 2022. Le directoire de la société explique cette situation par la constatation d’une perte de change exceptionnelle suite à l’évolution de la parité USD/MAD sur la période.



Pour sa part, le chiffre d’affaires enregistre une hausse de 7% à 10 431 MDH contre 9 745 MDH au 30 septembre 2022. << Cette augmentation est expliquée par l’amélioration de l’efficience opérationnelle des différentes unités de la Centrale ainsi que par l’évolution du prix du charbon sur le marché international durant la période.>>



En ce qui le concerne, l’Ebitda est en baisse de 5,2%, passant de 2 863 MDH au 30 septembre 2022 à 2 715 MDH au 30 septembre 2023.



De l’avis toujours du directoire de Taqa Morocco, compte tenu de l’évolution du prix d’achat du charbon, le résultat d’exploitation s’établit à 2 111 MDH contre 2 277 MDH au 30 septembre 2022.





Au 30 septembre 2023, les investissements s’élèvent à 114 MDH et comprennent principalement la révision mineure de l’Unité 5 (25 jours) ainsi que des projets d’exploitation et de maintenance des différentes unités.



Selon toujours le directoire, l’endettement net du Groupe TAQA Morocco s’établit à 5 935 MDH en légère hausse de 4% par rapport au 30 septembre 2022, compte tenu de la levée de fonds de 6,6 milliards de dirhams pour reprofiler la dette de la filiale JLEC 5&6 à l’horizon de 2042 et développer un portefeuille d’actifs diversifié bas carbone.



<< TAQA Morocco poursuit l’exécution de ses priorités stratégiques, notamment le renforcement des efforts d’excellence

opérationnelle et l’optimisation des coûts de production, tout en veillant à la mise en œuvre de sa stratégie à horizon 2030 pour le développement de capacités additionnelles dans les domaines des énergies bas carbone et du dessalement d’eau de mer>>, note le directoire quant aux perspectives qui se dessinent.



Oumar Nourou



Le résultat net consolidé du groupe Taqa Morocco, premier producteur privé d’électricité au Maroc, a connu une régression de 19,7% au 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022, selon les comptes consolidés élaborés par le directoire de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Regression-de-197-du...