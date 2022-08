Martin Faye dénonce la sortie de Racine Talla qui avait appelé en pleine émission pour recadrer Seynabou Diop et Ibrahima Diédhiou…

Seynabou Diop et Ibrahima Diédhiou peuvent se consoler d’avoir obtenu le soutien du brillant Martin Faye. « Racine Talla a gâché l’opération Elections de la RTS. Tout au long de la journée, l’équipe a assuré une excellente et responsable couverture du déroulement du scrutin. L’intervention mal à propos du DG a terni la belle prestation » écrit Martin Faye sur Tweet.



Mais qui va arrêter Racine Talla ? Brejnev Talla a eu le culot ce n’est pas parce qu’il est DG de la RTS qu’il doit se croire tout permis d’appeler en pleine émission du plateau Législatives 2022 de la RTS pour recadrer les confrères Seynabou Diop et Ibrahima Diédhiou. Parce que, tout simplement, ils se sont laissés entrainer par leurs invités pour crédibiliser la thèse d’une possible cohabitation entre le pouvoir et l’opposition incarnée par Yewwi-Askan wi. « Moi c’est le professionnel qui vous parle, ce n’est pas le DG de la RTS. Vous avez développé sur la cohabitation qui n’est pas du tout à l’ordre du jour et qui n’est même pas envisageable puisque c’est tout à l’heure à minuit (dimanche nuit) que Benno va proclamer ses résultats. Et je peux vous dire officiellement que Benno est largement majoritaire. Je ne vois pas l’éventualité d’une cohabitation. Vous ne devez pas vous laisser influencer par les invités sur le plateau parce que vous êtes un média de service public, vous devez partir sur des hypothèses fiables. Je peux vous livrer les résultats préliminaires bien que ce ne soit pas mon rôle. Officiellement Benno a convoqué une conférence de presse (NDLR le dimanche soir), mais une cohabitation n’est pas à l’ordre du jour, alors pas du tout. Voilà c’est ça le débat » a apostrophé Racine Talla à l’endroit de ces deux expérimentés journalistes que ont Seynabou Diop et Ibrahima Diedhiou.



Ces derniers sont restés bouche bée. Ils ont d’ailleurs perdu après le fil conducteur de leur émission parce que cette sortie inappropriée de Racine Talla a été une véritable humiliation pour eux qui avaient réussi une excellente émission jusque-là.

