Mary Teuw Niane : « Je souhaite au Dr Cheikh Oumar Hanne, succès et réussite dans sa nouvelle fonction »

Lors de la passation de service du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, Mary Teuw Niane a remercié ce matin le président de la République Macky Sall pour sa confiance et a souhaité au Dr Cheikh Oumar Hanne, "succès et réussite dans sa nouvelle fonction".



« Nous remercions le président de la République qui m’avait nommé à cette fonction de ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation presque pendant plus de 6 ans. Ce qui nous a permis de travailler dans la réforme de l’Enseignement supérieur et nous avons obtenu des résultats probants, reconnus au niveau national et international.



Nous remercions le personnel, le cabinet, le secrétariat général et les différentes institutions comme les recteurs et coordonnateurs des Universités, sans oublier nos partenaires techniques et financiers », a déclaré ce matin à la presse, le ministre Mary Teuw Niane.



Avant d’ajouter : « nous tenons à féliciter Dr Cheikh Oumar Hanne, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation pour la confiance que lui a accordée le Président de la République. En plus, Dr Cheikh Oumar Hanne est un acteur de l’Enseignement supérieur pour avoir dirigé le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) et, est aussi un enseignant-chercheur. Je lui souhaite succès et réussite dans sa nouvelle fonction ».















Massène DIOP Leral.net

