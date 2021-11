Mary Teuw Niane: « Ma liste n’a pas eu d’autorisation de personne... » La candidat à la Mairie de Saint-Louis s’est prononcé sur les listes de candidature parallèles de la coalition présidentielle cautionnées par le Président Macky Sall.

« Je n’ai rien à dire sur les paroles du Président. Ce que je peux vous dire, ma liste en tout cas n’a pas eu d’autorisation quelle qu’elle soit puisque je n’ai jamais parlé avec le Président sur les questions liées aux élections locales », a-t-il déclaré, ce samedi, en marge de la cérémonie de présentation du programme de sa coalition dénommée « And Ak MTN Liggey Ndar ».



D’après Ndarinfo, le challenger de Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall, d'ajouter : « Nous n’avons jamais eu à discuter avec quelque autorité que ce soit sur notre décision d’être candidat ou de ne pas l’être » .



Car, précise le mathématicien et Président du conseil d’administration (Pca) de Petrosen S.a, « le point de départ de notre liste, c’est le 12 janvier 2020. A l’époque, personne ne parlait de quelque liste de parti ou de quelque coalition que ce soit ».



Mary Teuw Niane explique qu’«e n tant que Saint-louisien, notre candidature est motivée par le fait que nous voulons quelque chose de bien pour notre ville et pour notre département. Nous sommes convaincus que ces projets, si nous sommes élus, seront réalisés ».





