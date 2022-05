Maryam-Sala Bao : Une vie, des passions…

En juillet 2009, il faut déjà repartir, vers de nouveaux horizons à la découverte d’une autre culture ; elles débarquent à Djeddah, en Arabie Saoudite, vaste désert aux antipodes de la verdoyante Tanzanie et de sa faune extravagante.



Elle y fait ses humanités à la British International School of Jeddah, s’initie à la langue arabe, intègre l’équipe de football, la chorale, raffermit sa vocation pour le piano, s’adonne au chant lyrique, jazzy et liturgique. Mieux, la théorie musicale n’a plus de secrets pour elle. Ses week-ends sont mélodieusement musicaux, avec des professeurs qui ont su réveiller ces talents qui sommeillaient en elle.



Elle compose, joue et chante…



A l’âge de 15 ans, elle monte sur les planches et magnifie la beauté ; elle devient l’égérie de grandes marques saoudiennes, celle que l’on s’arrache, la première africaine qui éveille toutes les curiosités, si jeune.



A 17 ans, elle obtient son baccalauréat international, option études musicales. Altruiste, elle étudie aujourd’hui, la psychologie à la prestigieuse université de Concordia, à Montréal.



Elle dessine et peint ses émotions. Elle est l’auteure d’un recueil de poèmes, quelle ne souhaite pas publier pour le moment.



Une vie, des passions…