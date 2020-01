Masque et exfoliant contre l'acné, les boutons et les cellules mortes

Le mélange de bicarbonate de soude et de miel est excellent pour traiter les problèmes dermatologiques comme les boutons, l’acné. Il aide aussi à éliminer l’apparition des boutons, d’exfolier la peau en se débarrassant des cellules mortes et des bactéries.



Ingrédients



- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

- 1 cuillère à soupe de miel BIO

- Jus de citron



Préparation



Faites un mélange avec le bicarbonate de soude avec du miel et du jus de citron pour former une pâte. Appliquez ensuite ce mélange sur tout le visage, en mouvements circulaires. Laissez agir pendant 10 minutes. Retirez le masque avec de l’eau chaude. Séchez votre visage en tapotant avec une serviette propre. Puis appliquez une crème hydratante.



NB: À faire une à deux fois par semaine.



Mam Dieng