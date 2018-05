Masque hydratant pour cheveux secs, abimés et pointes fourchues

Souvent utilisée pour les soins de la peau, la glycérine végétale est une alliée pour des cheveux secs. Pointes cassantes, fourchues, frisottis, manque de brillance, cheveux rêches au toucher... pour de beaux et sains cheveux, voici une recette à réaliser une ou deux fois par semaine.



- Mélangez une cuillère à soupe de glycérine végétale, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe d'huile d'olive.



- Appliquez le masque sur des cheveux humides de la racine aux pointes.



- Laissez poser 20 min et rincez bien.



- Ensuite faites votre shampooing habituel.















afriquefemme.com