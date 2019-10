Masque maison régénérant pour peaux sèches

Lundi 21 Octobre 2019

Oeuf, avocat, miel, banane... Très économique et facile, ce masque est très efficace pour réduire les imperfections, lutte contre le vieillissement cutané, diminuer les signes de fatigue et aide au renouvellement cellulaire. En plus, ces ingrédients hydratent et nourrissent la peau.