Masque miel et argile pour lutter contre l'acné

Le miel est un redoutable allié sur les peaux grasses, à tendance acnéique.

Les propriétés antibiotiques du miel permettent aussi de réguler la production de sébum, donc d'améliorer l'aspect de la peau. Ajoutez à l’argile, ce masque absorbe l'excès de sébum et participe au nettoyage de la peau en prévenant notamment l'apparition des boutons d'acné.



Dans un récipient, mélangez trois cuillères à café de miel et une cuillère à café d'argile verte.



Une fois que la pâte est bien lisse et homogène, étalez-la sur votre visage en insistant bien sur la zone T (front, nez et menton).



Laissez poser vingt minutes avant de rincer abondamment à l'eau tiède.







Mam Dieng